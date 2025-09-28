Alles zu oe24VIP
Zirkus-Artistin verunfallt
Tragisches Unglück

Bei dieser Nummer stürzte Zirkus-Artistin (27) in den Tod

28.09.25, 17:03
Die 27-jährige Artistin verlor offenbar den Halt am Trapez und fiel vor den Augen der geschockten Zuschauer ungebremst zu Boden. Sie starb an ihren Verletzungen.

Deutschland. Tragisches Unglück im "Circus Paul Busch" in Bautzen: Am Samstagnachmittag stürzte eine 27-Jährige spanische Trapezkünstlerin während einer Vorstellung vor mehr als 80 Zuschauern, darunter zahlreiche Kinder, aus rund fünf Metern Höhe in die Manege. Gegen 17.45 Uhr ließ sich die Zirkus-Artistin am Trapez unter die Zirkuskuppel ziehen – dann fiel sie aus etwa fünf Metern Höhe von der Schaukel. Rettungskräfte versuchten vergeblich, ihr Leben zu retten. Die spanische Artistin erlag noch in der Manege ihren Verletzungen. Die Besucher standen unter Schock, schrien, flohen aus dem Zelt oder hielten ihren Kindern die Augen zu, wie "Bild" berichtet.

Die Polizei bestätigte gegenüber der deutschen Zeitung, dass die Trapezkünstlerin ohne Sicherungsseil auftrat – eine Entscheidung, die Artisten selbst treffen dürfen. Ralf Huppertz, Vorstandschef vom Verband deutscher Circusunternehmen (VdCU), vermutet, dass die Trapezkünstlerin gesundheitliche Probleme gehabt haben könnte. Denn: Es sei unüblich, dass eine durchtrainierte Artistin wie sie einen Sturz aus "nur fünf Metern nicht überlebt. Vielleicht war ihr auf dem Trapez schwindlig geworden", sagt Huppertz gegenüber "Bild". Laut "RTL"-Bericht wird das Unglück offiziell als Arbeitsunfall eingestuft; Hinweise auf Fremdverschulden gibt es demnach nicht.

Am Freitag gab der "Circus Paul Busch" in Bautzen seine erste Vorstellung – für die kommenden Tage waren weitere geplant. "RTL" berichtet, dass davon auszugehen sei, dass der Zirkus das Zelt jetzt abbaue. Für traumatisierte Zuschauer wurde ein Kriseninterventionsteam eingerichtet, das vor allem Kindern Hilfe anbietet.

Trapezkünstlerin lebte auf Mallorca 

Die 27-jährige Trapezkünstlerin, die auf Mallorca lebte, galt als talentierte und leidenschaftliche Artistin. Sie soll vom "Circus Paul Busch" für die anstehende Tournee gebucht worden sein. Laut "Bild" sagte sie über ihren Beruf: "Für mich ist jede Show eine Gelegenheit, meine Leidenschaft für das, was ich tue, zu teilen."

Freunde, Kollegen und die Zirkusfamilie stehen nun unter Schock.

