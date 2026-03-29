Disko-Großbrand: 750 Menschen flüchten vor Flammen

Schockmoment in einer Großraumdisko in Baden-Württemberg: Während einer Party brach im bekannten Kiss-Club ein riesiges Feuer aus. Rund 750 Gäste mussten sich ins Freie retten.

Deutschland. Das Feuer brach am Sonntag gegen 3:45 Uhr in dem Tanzclub aus und sorgte für einen dramatischen Einsatz. Riesige Rauchschwaden quollen bereits aus dem Dach, als das Großaufgebot der Feuerwehr eintraf. Als der Brand ausbrach befanden sich "nach ersten Angaben des Betreibers" etwa 750 Personen in dem Gebäude, berichtet die Polizei.

Die meisten der Feiernden konnten das Gebäude glücklicherweise selbstständig verlassen, noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren. Die Feuerwehr unterstützte im Anschluss dabei, die restliche Disko komplett zu räumen. Laut aktuellem Stand gibt es keine Schwerverletzten, allerdings mussten drei Personen vom Rettungsdienst betreut werden. Das Feuer griff nach Informationen der Polizei schnell um sich und erfasste schließlich das gesamte Gebäude.

Ursache noch völlig unklar

Warum es zu dem Brand kam, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache können erst beginnen, wenn das Gebäude sicher betreten werden kann – momentan ist das aufgrund der Schäden noch unmöglich. Die Polizei teilte am frühen Sonntagmorgen mit, dass der Club massiv beschädigt wurde.

Der Kiss-Club in Kehl gilt als eine der Top-Adressen für Hip-Hop-Musik in der Region Baden-Württemberg. Die Beliebtheit der Disko reicht dabei über die Landesgrenzen hinaus; regelmäßig zieht es auch Gäste aus dem nahegelegenen Straßburg in Frankreich dorthin.