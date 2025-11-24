Gedenken an verstorbenen Biathlon-Star Dahlmeier mit ganz besonderem Preis

Die tragische Nachricht über den Tod von Laura Dahlmeier hat nicht nur ihre Familie und Freunde tief erschüttert, sondern auch die gesamte Wintersportwelt.

Jetzt, mehrere Monate nach ihrem Bergsteiger-Unfall, hat der Deutsche Skiverband (DSV) eine besondere und würdige Art gefunden, ihre herausragende Karriere und ihre Bedeutung für den Sport zu ehren, wie die deutsche "Bild" berichtet.

© APA/BARBARA GINDL

Der Laura-Dahlmeier-Preis

Künftig wird der Laura-Dahlmeier-Preis herausragende Nachwuchstalente im Wintersport auszeichnen – und das nicht nur im Biathlon, sondern sportartenübergreifend. Diese Entscheidung spiegelt die Vielseitigkeit und den weit über den Biathlon hinausgehenden Einfluss von Dahlmeier wider. Sie war nicht nur eine herausragende Athletin im Biathlon, sondern auch ein Vorbild für viele junge Sportlerinnen und Sportler in verschiedenen Disziplinen.

Nachhaltiges Gedenken an eine Ausnahmesportlerin

Der Preis soll die Erinnerung an Dahlmeier lebendig halten und gleichzeitig die Leistungen junger Talente in den Mittelpunkt stellen.

© Getty Images

Tragischer Verlust

Der Tod von Laura Dahlmeier war ein schwerer Schlag für den Sport. Sie kam bei einem Bergunfall im pakistanischen Gebirge ums Leben, als sie zusammen mit einer Freundin auf dem Weg zum Laila Peak war. Ein Steinschlag traf sie am Kopf, und trotz der Rettungsversuche konnte ihr Leben nicht mehr gerettet werden.

Ihre Freundin konnte sich abseilen und Hilfe holen, doch die Bergung gestaltete sich als schwierig und erfolglos. Dahlmeiers ausdrücklicher Wunsch war es, dass bei einer möglichen Rettungsaktion niemand gefährdet werden dürfe – und so blieb ihr Leichnam an dem Unglücksort.

Eine außergewöhnliche Karriere

Dahlmeier hatte in ihrer aktiven Karriere als Biathletin herausragende Erfolge erzielt. Sie gewann den Gesamtweltcup 2016/17, mehrere Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei Biathlon-Weltmeisterschaften und zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Ihre Leistungen im Biathlon machten sie zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen.

Trotz ihrer unglaublichen Karriere entschied sich Dahlmeier 2019 mit nur 25 Jahren für einen überraschenden Rücktritt. Sie hatte „alles gewonnen“, wie sie selbst sagte, und verspürte nicht mehr die nötige Motivation, weiter auf Spitzenniveau zu trainieren.

© Instagram

Ein bleibendes Erbe

Der Laura-Dahlmeier-Preis ist nun ein bleibendes Erbe einer Sportlerin, die nicht nur durch ihre Erfolge, sondern auch durch ihre Persönlichkeit und ihren Sportsgeist inspiriert hat. Sie wird nicht nur als Biathletin, sondern auch als außergewöhnliche Athletin in Erinnerung bleiben, deren Einfluss weit über den Biathlonsport hinausging.