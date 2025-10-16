Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Winter-Mix
  5. Biathlon
Laura Dahlmeier
© APA/BARBARA GINDL

Ihr Vater packt aus

"Nicht auffindbar": Laura Dahlmeiers Leiche bleibt am Berg

16.10.25, 20:15
Teilen

Trotz mehrerer Bergungsversuche bleibt der Leichnam von Laura Dahlmeier am Laila Peak, so ihr Vater in einem Interview. Die Leiche der Ex-Biathletin war nicht mehr auffindbar.

Laura Dahlmeier ist am 28. Juli am Laila Peak beim Abstieg in einen Steinschlag geraten. Kurze Zeit später konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden.

In einem Interview mit dem "SPIEGEL" bestätigt ihr Vater Andreas Dahlmeier, dass der Leichnam seiner Tochter Laura nicht mehr geborgen wird. Ein neuer Versuch scheiterte erneut. Er spricht dabei erstmals öffentlich über den Tod seiner Tochter.

"Somit bleibt Laura am Berg zurück"

Er sagt: "Wir hätten Laura gern nach Hause gebracht. Aber es war nicht möglich, sie zu holen. Es war nach dem Unfall zu gefährlich. Als Thomas noch mal an den Laila Peak ging, war sie nicht mehr auffindbar." Der Vater bestätigt: "Somit bleibt Laura am Berg zurück. Es besteht keine Chance, sie noch zu bergen."

leila peak
© Homepage/olafrieck

Den letzten Versuch startete der Kletter-Star Thomas Huber (58) auf Wunsch der Dahlmeier-Eltern. Er bestieg den Berg im September zusammen mit dem US-Alpinisten Tad McCrea. Doch sie konnten den Leichnam nicht finden.

Leichnam war nicht mehr da

Huber sagt gegenüber dem "SPIEGEL": "Ich wusste genau, wohin wir gehen mussten, um den optimalen Blick zu haben. Wir hatten ein Spektiv mit 30-facher Vergrößerung dabei, mit dem wir das Gelände absuchten, außerdem eine Drohne. Wenn wir Laura gefunden hätten, wären wir in die Wand gestiegen und hätten sie geborgen. Wie erwartet, war Laura aber nicht mehr an der Unfallstelle."

Laura Dahlmeier
© APA/BARBARA GINDL

Dahlmeier
© Instagram

Er vermutet, dass der Leichnam in die Gipfelwand hinuntergestürzt sei. Dieser liege nun verschüttet von Geröll in einer Gletscherspalte am Fuß der Gipfelwand.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden