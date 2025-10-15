Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Michael Hayböck
Nach Karriere-Ende: ÖSV-Adler wird ORF-Experte

15.10.25, 18:33
Michael Hayböck hat erst im März 2025 seine Karriere beendet. Doch nun kehrt er zum Skispringen zurück, aber nicht als Springer, sondern als Kommentator beim ORF.

Michael Hayböck (34) hat schnell einen neuen Job nach seinem Karriereende gefunden. Der Oberösterreicher wird Teil des Experten-Teams beim ORF. Er soll das Duo Andreas Goldberg und Martin Koch unterstützen.

Im März 2025 beendete Hayböck nach 15 Jahren in Planica seine Karriere. Sein Kommentatoren-Debüt gibt er am kommenden Samstag beim Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach. Dort startete sogar seine aktive Karriere.

Keine "Kamerasprünge" 

Hayböck erklärte im ORF-Interview seine Entscheidung: "Ich habe nicht lange überlegt, weil es eine coole Möglichkeit ist, meiner Leidenschaft und meinem Lieblingssport verbunden zu bleiben." Und kündigt an: "Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen - so wie ich es auch als Aktiver getan habe." "Kamerasprünge" kommen für ihn nicht in Frage.

Obwohl er demnächst seine Ex–Kollegen bewerten muss, will er kein Blatt vor den Mund nehmen: "Man darf keine Scheu haben, gewisse Dinge anzusprechen. Ich werde mir kein Blatt vor den Mund nehmen und auch einmal die Finger in die Wunde legen, wenn etwas nicht passt. Ich glaube, das nimmt mir keiner übel."

Vierschanzentournee und Skiflug-WM persönliche Highlights

Vor allem auf die Vierschanzentournee und die Skiflug-WM in Oberstdorf freut er sich am meisten. Sein Karriereende bereut der 34-Jährige kein bisschen: "Ich habe die Zeit seitdem sehr genossen." Er genießt die Familienzeit sehr: "Ich konnte jeden Schritt meines Sohnes miterleben - jedes Wochenende unterwegs zu sein, wollte ich einfach nicht mehr."

