Ski Alpin
hirscher schuh
© van deer

Weltcup-Auftakt

Hirscher-Coup in Sölden mit neuer Geheimwaffe?

15.10.25, 07:25
Eineinhalb Wochen vor dem Weltcup-Auftakt muss sich auch Marcel Hirscher langsam entscheiden. Alles deutet auf ein Comeback des Rekord-Weltcupsiegers beim Riesentorlauf am 26. Oktober in Sölden hin.

Auch wenn sich der 36-jährige Salzburger wieder bis zur letzten Minute mit seiner Zusage Zeit lassen wird: Nach einer laut Betreuern "Bilderbuch-Reha" und einer bis dato nahezu perfekten Vorbereitung spricht alles für ein Comeback beim ersten Riesentorlauf der Olympia-Saison 2025/26, also knapp elf Monate nach der am 2. Dezember erlittenen Kreuzband-Verletzung.

"Gebaut, um zu performen"

Wie Hirscher in einem Instagram-Posting verrät, hat der Salzburger offenbar eine Geheimwaffe in petto: Einen neuen Schuh aus dem Hause Van Deer, der so Hirscher, „gebaut ist, zu performen.“ 

Zur Erinnerung: Bei der Vorbereitung auf sein erstes Comeback im Vorjahr nach über fünf Jahren Pause hatte Hirscher mit dem Schuh-Setup so seine Probleme. Inzwischen dürfte der Tüftler mit seinem Team um Mastermind-Vater Ferdinand Hirscher alles beisammen haben. 

Drittbeste Laufzeit beim Comeback im Vorjahr

Für eine Start in Sölden spricht außerdem: Auf dem schwierigen Hang auf dem Rettenbachgletscher feierte er 2014 einen umjubelten Sieg und stand vier weitere Male am Podest.

Beim Comeback im Vorjahr schaffte es Hirscher als 23. auf Anhieb in die Weltcup-Punkteränge - mit drittbester Laufzeit im zweiten Durchgang. Daran möchte der frisch verheiratete Ski-Niederländer am österreichischen Nationalfeiertag anschließen.

