Schluss mit 25! Olympiasiegern beendet überraschen Karriere

DIESE Olympiasiegerin beendet mit nur 25 Jahren ihre Karriere. Sie verabschiedete sich mit einem emotionalen Video und einem Brief an ihr jüngeres Ich.

Das kommt überraschend: Ariarne Titmus, Australiens Schwimmstar und mehrfache Olympiasiegerin, hat mit nur 25 Jahren das Ende ihrer Karriere bekannt gegeben.

In einem emotionalen Video und Brief an ihr siebenjähriges Ich teilte sie die Nachricht über ihre sozialen Medien.

Gold in Paris und Tokio

Titmus zählte in den vergangenen Jahren zu den dominierenden Schwimmerinnen weltweit.

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewann sie Gold über 400 Meter Freistil sowie mit der 4x200-Meter-Staffel.

Bereits 2021 in Tokio hatte sie zwei weitere Olympiasiege gefeiert und sich endgültig in die Weltspitze geschwommen.

Gesundheit als Wendepunkt

2023 wurden bei Titmus zwei gutartige Eierstocktumore entfernt – ein Einschnitt, den sie rückblickend als „Wendepunkt“ bezeichnet.

„Es war wahrscheinlich das erste Mal, dass ich über Dinge außerhalb des Schwimmens nachgedacht habe“, so Titmus in ihrem Abschiedsbrief.

Trotz der Operation kehrte sie noch einmal in Topform zurück und krönte ihre Karriere mit Gold in Paris.

Titmus erklärte: „Ich habe Schwimmen schon immer geliebt, es ist meine Leidenschaft, seit ich ein kleines Mädchen war. Aber ich glaube, ich habe mir diese Auszeit vom Sport genommen und erkannt, dass mir einige Dinge in meinem Leben, die mir immer wichtig waren, jetzt noch ein bisschen wichtiger sind als Schwimmen.“ Und sagte weiter: „Ich hatte immer vor, zurückzukehren. Ich hätte nie gedacht, dass Paris meine letzten Olympischen Spiele sein würden. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, hätte ich mir vielleicht gewünscht, dieses letzte Rennen ein bisschen mehr genossen zu haben. Ich glaube, in diesen zwölf Monaten habe ich herausgefunden, wie das Leben außerhalb des Schwimmsports aussieht.“

© Getty

Zukunft ungewiss

Nach den Spielen hatte Titmus eine längere Pause eingelegt. Viele rechneten mit einem Comeback in Richtung Olympia 2028 in Los Angeles – doch stattdessen zieht sie jetzt einen klaren Schlussstrich.

Ihr Rücktritt markiert das Ende einer der erfolgreichsten Schwimmkarrieren der letzten Jahre: Vier Olympia-Goldmedaillen, mehrere Weltrekorde und ein Platz in den Geschichtsbüchern des australischen Sports.