Patrick Kluivert
© Getty

Rauswurf

WM verpasst: Holland-Legende muss gehen

16.10.25, 09:43
Teilen

Der frühere niederländische Stürmerstar Patrick Kluivert muss nach der verpassten WM-Qualifikation als Fußball-Teamchef von Indonesien gehen 

Die Trennung verkündete der nationale Verband in Jakarta bei X. Der 48 Jahre alte Ex-Profi, der 1995 mit Ajax Amsterdam die Champions League gewonnen hat, hatte das Amt erst im Jänner übernommen und sollte eigentlich für zwei Jahre bleiben. Indonesien scheiterte jedoch in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

Zuvor war Kluivert als Trainer auch schon als Teamchef von Curaçao und in der Türkei bei Adana Demirspor gescheitert.

