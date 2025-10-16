Alles zu oe24VIP
Charlie Morgan
© Getty

Premium-Wodka

Von Hazard getreten: Ballbub ist jetzt Multi-Millionär

16.10.25, 07:27
Teilen

Charlie Morgan stand einst als 17-jähriger Balljunge am Spielfeldrand – heute ist er erfolgreicher Unternehmer und Millionär. 

Im Jänner 2013 rückte Charlie Morgan ungewollt ins Rampenlicht. Beim Ligapokalspiel zwischen Swansea City und Chelsea wollte Chelsea-Star Eden Hazard kurz vor Schluss den Ball schnell zurückhaben – doch Morgan, Balljunge an diesem Abend, hielt ihn etwas länger fest, um Zeit für sein Team zu schinden. Hazard versuchte, ihm den Ball aus den Händen zu treten und traf dabei den Jugendlichen.

Der Belgier flog vom Platz, der Vorfall ging um die Welt – und Charlie Morgan wurde über Nacht berühmt. Doch während Hazard bald wieder Tore schoss, nahm Morgans Leben eine ganz andere Richtung.

© Getty

Drei Jahre nach dem Vorfall gründete Morgan mit seinem Jugendfreund Jackson Quinn die Premium-Wodka-Marke Au Vodka. Was als kleines Projekt in Wales begann, entwickelte sich rasend schnell zu einem internationalen Erfolg.

Versöhnung mit Hazard

Schon 2019 verkaufte Au Vodka über 10.000 Flaschen pro Monat – heute sind es bis zu 35.000 Flaschen täglich. Die Marke expandierte in ganz Europa und wird mittlerweile auch in den USA, Australien und Asien verkauft.

Prominente wie Floyd Mayweather und Ronaldinho präsentierten sich mit dem Produkt in der Hand – und sogar Eden Hazard posierte bereits mit seinem einstigen Opfer.

Morgans Vermögen wird aktuell auf 170 Millionen Euro geschätzt.

