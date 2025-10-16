Insider warnt: Leroy Sane droht jetzt der Türkei-Abschuss

Seit seinem Wechsel zu Galatasaray läuft es für Leroy Sané gar nicht rund. Der Ex-Bayern-Star kämpft mit Form, Fitness und fehlender Spielzeit in Istanbul.

Beim türkischen Meister Galatasaray steht Leroy Sané aktuell im Schatten seiner Teamkollegen. Nach einem holprigen Start saß der Flügelspieler zuletzt zwei Spiele in Folge nur auf der Bank. Beim überraschenden 1:0-Sieg in der Champions League gegen den englischen Meister Liverpool kam der 70-fache deutsche Nationalspieler gar nicht zum Einsatz – er blieb über die gesamte Spielzeit draußen. In bisher neun Einsätzen erzielte Sané lediglich ein Tor.

Erdem sieht Fitness als Hauptproblem

Der frühere Galatasaray-Profi Alparslan Erdem vermutet, dass Sanés Schwierigkeiten vor allem mit seiner körperlichen Verfassung zusammenhängen. Im BILD-Podcast „Stammplatz“ sagte der heutige Trainer des nordmazedonischen Klubs Rabotnicki: „Ich denke, er war nicht fit genug und muss erst mal klarkommen. Gala hat jetzt in der Champions League ohne Sané gegen Liverpool gewonnen. Er hat nicht mal eine Minute gespielt, das heißt schon was.“

Erdem erinnert an ähnliche Fälle: „Gala hatte auch Spieler wie Hakim Ziyech, der vielleicht nicht ein ganz so großer Name wie Sané ist, aber der war auch nicht fit genug. Der Trainer hat ihn spielen lassen – fünf, sechs, sieben, acht Spiele – und ganz schnell haben sie ihn gehen lassen.“

© Getty

Warnung vor rasantem Absturz

Könnte Sané also schon bald die Konsequenzen spüren? Laut Erdem ist das durchaus möglich.

„Sané hat das, denke ich, etwas unterschätzt. Er denkt vielleicht, es geht bei Gala ohne hundert Prozent, aber Fußball ist nicht so. Egal, wo du spielst, wenn du nicht zu hundert Prozent fit bist, geht das ganz schnell und du bist auf einmal in der zweiten Liga.“

Ein drastisches Szenario für den Ex-Bayern-Star – der Gedanke an einen „Zweitliga-Absturz“ wäre für Sané ein herber Rückschlag.

Hoffnungsträger Gündoğan

Trotz der schwierigen Lage sieht Erdem noch Hoffnung: „Ich denke, İlkay Gündoğan wird ihm viel helfen, weil Ilkay ein Leader ist. Er wird es schon noch machen.“

Der frühere DFB-Kapitän wechselte wie Sané im Sommer nach Istanbul. Für viele Fans in Österreich ist die Entwicklung spannend – schließlich kennt man Sané aus seiner Zeit bei Bayern München, wo er auch in Spielen gegen den LASK oder Rapid immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Nun steht der 29-Jährige bei Galatasaray vor der Herausforderung, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.