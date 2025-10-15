Bundesliga-Hammer: Salzburg hat Rapid-Sportboss Markus Katzer (45) auf der Liste

Krallen sich die Bullen Markus Katzer?

In Salzburg liegt nach dem Abgang von Rouven Schröder zu Mönchengladbach bereits eine Liste mit rund zehn Kandidaten vor. Darunter: bekannte Gesichter mit Salzburg-Vergangenheit, Ex-Teamspieler – und ein Name, der besonders für Zündstoff sorgt.

Katzer beim Erzrivalen im Gespräch

Für ordentlich Wirbel sorgt die Personalie Markus Katzer. Ausgerechnet der aktuelle Sportchef des SK Rapid Wien soll laut SN zu den Kandidaten zählen. Ein Wechsel zum Erzrivalen Salzburg wäre ein echter Hammer im heimischen Fußball – aber „nicht völlig ausgeschlossen“. Zur Erinnerung: Katzer hat beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2027.

Strebt Katzer nach Höherem?

Katzer hat sich seit seinem Amtsantritt 2023 in Hütteldorf einen Ruf als akribischer Kaderplaner erarbeitet. Rapid stabilisierte sich sportlich, auch wenn zuletzt Derby-Pleite und Liga-Rückschläge schmerzten. Selbst Neo-WAC-Coach Peter Pacult adelte Rapid: „Der dichteste Kader der Liga.“ Intern wird Katzer nachgesagt, dass er „nach Höherem strebt“. Ein Wechsel zu Salzburg wäre da ein Karriere-Sprung.

Ex-Salzburg-Stars als Alternativen

Neben Katzer stehen auch mehrere Ex-Spieler auf der Liste. Top-Kandidat: Zlatko Junuzovic. Der ehemalige Mittelfeldmotor arbeitet nach seiner Karriere bereits in der Scoutingabteilung der „Bullen“ – eine interne Lösung liegt also auf der Hand.

Weitere Namen auf der Liste:

Andreas Ivanschitz, aktuell Sportdirektor bei Vienna

Julian Baumgartlinger, derzeit beim FC Augsburg tätig

Sebastian Prödl, Nachwuchsleiter beim ÖFB

Die Entscheidung über Schröders Nachfolge dürfte in Salzburg rasch fallen – schließlich steht der Klub mitten im Titelrennen und kämpft in Europa um wichtige Punkte.