Ivan Hasek
WM Quali-Drama:

1:2 gegen Färöer kostet Tschechien-Teamchef den Job

15.10.25, 14:24 | Aktualisiert: 15.10.25, 15:59
Nach der blamablen 1:2-Niederlage gegen die Färöer hat sich Tschechiens Fußball-Verband von Teamchef Ivan Hasek getrennt. Nationalmannschafts-Manager Pavel Nedved hatte die Leistung als "inakzeptabel" bezeichnet.

Tschechiens Fußball-Verband hat nach der blamablen Niederlage gegen die Färöer Konsequenzen gezogen. Teamchef Ivan Hasek musste seinen Posten räumen, nachdem die Mannschaft im WM-Qualifikationsspiel mit 1:2 gegen das Inselteam unterlegen war. Der 62-Jährige hatte die Auswahl seit Jänner 2024 geführt.

Nedveds harte Kritik

Nationalmannschafts-Manager Pavel Nedved hatte nach dem Färöer-Spiel die gezeigte Leistung als "inakzeptabel" bezeichnet. Bei der EM war Tschechien bereits in der Gruppenphase ausgeschieden, in den jüngsten fünf Partien gelang nur ein Sieg. Wer die Nachfolge von Hasek antreten soll, ist noch unklar. Zunächst soll eine Übergangslösung gefunden werden.

WM-Chancen schwinden

Das direkte WM-Ticket in Gruppe L ist für Tschechien als Zweiter hinter Kroatien quasi nicht mehr zu schaffen. Mit einem Sieg gegen das punktlose Schlusslicht Gibraltar am 17. November kann zumindest die Play-off-Teilnahme noch abgesichert werden. Andernfalls könnte der Außenseiter Färöer sogar noch vorbeiziehen und Tschechien von Rang zwei verdrängen.

