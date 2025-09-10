Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
Lucescu
© Getty

Trainer unter Druck

Rumäniens Teamchef bietet Rücktritt an! Lucescu will nach schwacher WM-Quali gehen

10.09.25, 15:07 | Aktualisiert: 10.09.25, 16:39
Teilen

Rumäniens Teamchef Mircea Lucescu hat nach der schwach verlaufenen WM-Qualifikation seinen Rücktritt angeboten. Der 80-Jährige erklärte, er sei "ohne Probleme" bereit zu gehen, sollte der Verband eine tragfähige Lösung haben. Rumänien liegt in der Gruppe mit Österreich auf Rang drei.

Rumäniens Teamchef Mircea Lucescu hat nach der bisher schwach verlaufenen WM-Qualifikation der Fußball-Nationalmannschaft seinen Rücktritt angeboten. Sollte der Verband Alternativen haben und eine tragfähige Lösung haben, sei er dazu "ohne Probleme" bereit, meinte der 80-Jährige am Tag nach Rumäniens 2:2 auf Zypern gegenüber dem Sportportal "Fanatik".

Schlechte Ausgangslage in der Quali

Rumänien hält in der Gruppe mit Österreich nach fünf Spielen nur bei sieben Zählern. Als Dritter liegen die "Tricolorii" je fünf Punkte hinter Bosnien-Herzegowina und dem ÖFB-Team. Lucescu stand schon vor der Partie auf Zypern in der Kritik. Zypern schaffte nach einem 0:2 noch den Ausgleich und hätte in der Nachspielzeit fast das Siegestor erzielt.

Gespräche mit Verbandsverantwortlichen

Rumänien hatte davor schon ein Testspiel gegen Kanada in Bukarest mit 0:3 verloren. Lucescu kündigte am Mittwoch ein Gespräch mit den Verantwortlichen im Verband an. Er merkte an, dass er "kein Feigling sei und das Team jetzt nicht im Stich lassen" wolle. Seit August des Vorjahres fungiert Lucescu als Teamchef.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden