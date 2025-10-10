Trainer-Drama: Lucescu könnte nach Österreich-Spiel zurücktreten

Rumäniens Teamchef Mircea Lucescu könnte das WM-Quali-Spiel gegen Österreich am Sonntag sein letztes im Amt sein. Der 80-Jährige stellt sein Amt erneut zur Disposition, während Legende Gheorghe Hagi als Nachfolger gehandelt wird.

Rumäniens Fußball-Nationalteam befindet sich vor dem WM-Quali-Heimspiel gegen Österreich in einer turbulenten Phase. Teamchef Mircea Lucescu hat sein Amt erneut zur Disposition gestellt und erklärt, die Partie am Sonntag (20.45 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker) könnte seine letzte im Amt sein.

Lucescus Rücktritts-Drohung

Der 80-Jährige hatte sein Amt bereits im September nach dem 2:2 gegen Zypern zur Verfügung gestellt. "Am Sonntag steht ein prestigeträchtiges, wichtiges Spiel gegen Österreich auf dem Programm", erklärte Lucescu und erinnerte daran, dass schon seine erste Amtszeit 1986 mit einem ÖFB-Spiel endete. "Wir werden sehen, ob es wieder mein letztes Match sein wird."

Hagi als designierter Nachfolger

Bereits vor einem Monat hatte Lucescu angekündigt abzutreten, wenn Gheorghe Hagi bereit wäre, das Teamchefamt zu übernehmen. Rumäniens größte Spielerlegende, genannt "Regele" (König), hat angedeutet, irgendwann zur Nationalmannschaft zurückkehren zu wollen. Lucescu hatte Hagi 1983 mit 18 Jahren zum Länderspieldebüt verholfen.

Personalsorgen belasten Team

Rumänien muss gegen Österreich auf mehrere Leistungsträger verzichten. Abwehrstar Radu Dragusin fehlt seit Winter mit Kreuzbandriss, dazu kommen die gesperrten oder verletzten Nicusor Bancu, Nicolae Stanciu und Denis Dragus. Im Tor vertraut Lucescu nun auf Ionut Radu von Celta Vigo.

Österreich mit positiver Bilanz

Das Hinspiel im Juni in Wien gewann das ÖFB-Team mit 2:1 durch Tore von Michael Gregoritsch und Marcel Sabitzer. Beim jüngsten Gastspiel in Rumänien behielt Österreich im Oktober 2020 in der Nations League mit 1:0 die Oberhand durch ein Tor von Alessandro Schöpf.