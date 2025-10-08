Bosnien ohne Demirovic bei Spitzenspiel in Zypern

Bosnien-Herzegowina will in der WM-Qualifikation seinen Kurs als Tabellenführer fortsetzen. Beim Auswärtsspiel in Zypern fehlt den Bosniern jedoch Stürmer Ermedin Demirovic, während Rumänien gegen Moldau testet.

Bosnien-Herzegowina will in der Fußball-WM-Qualifikation seinen Erfolgskurs fortsetzen. Die punktgleichen Gruppenspitzenreiter mit Österreich treffen am Donnerstag (20.45 Uhr/live Sport24-Liveticker) in Larnaka auf Zypern, müssen dabei aber auf Stuttgart-Stürmer Ermedin Demirovic verzichten.

Demirovic-Aus wirkt nach

Der Angreifer fehlt aufgrund einer beginnenden Fraktur der Fußwurzel und könnte auch für das Spiel in Österreich am 18. November ausfallen. Als Ersatz kehrte Ex-Austrianer Haris Tabakovic von Mönchengladbach in den Kader zurück, auch Salzburgs Kerim Alajbegovic ist eine Offensiv-Option. Teamchef Sergej Barbarez warnte vor dem Gegner: "Sie schöpfen Kraft aus einer positiven Trotzhaltung. Es wird nicht leicht."

Rumänien mit Test gegen Moldau

Parallel bereitet sich Rumänien in Bukarest in einem Testspiel gegen Moldau auf das Heimspiel gegen das ÖFB-Team am Sonntag vor. Trainer Mircea Lucescu nominierte elf neue Spieler ins Aufgebot, darunter Ianis Hagi, der Sohn von Rumäniens Legende Gheorghe Hagi. Rumänien liegt fünf Punkte hinter den Gruppenspitzenreitern.

Barbarez blickt auf Österreich-Spiel

"Rumänien gegen Österreich wird uns den Weg zeigen, wie wir in den November gehen werden", analysierte Bosniens Teamchef die Konstellation. Nur der Sieger der Gruppe fährt fix zur WM, der Zweite muss ins Play-off. Nach Zypern steht für Bosnien noch ein Testspiel auf Malta am Programm.