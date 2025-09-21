Alles zu oe24VIP
lederhose
© getty

Irrtum

Lederhose falsch herum getragen: Kellnerin klärt Wiesn-Besucher auf

21.09.25, 19:26
Ein Wiesn-Besucher zog mit einer kuriosen Panne Aufmerksamkeit auf sich: Er trug seine Lederhose falsch herum – und eine Kellnerin griff beherzt ein. 

Das erste Oktoberfest-Wochenende 2025 brachte nicht nur volle Zelte, sondern auch eine ungewöhnliche Trachten-Panne.

Statt vorne prangte der Latz hinten 

Ein Wiesn-Besucher erschien in Lederhose – allerdings verkehrt herum. Statt vorne prangte der Latz hinten, sodass der Mann buchstäblich auf ihm saß.

Drei Bedienungen hielten den Moment in einem TikTok-Clip fest. Eine der Kellnerinnen nahm sich schließlich ein Herz und sprach den Gast diskret an. Dieser stand prompt auf, vermutlich um seine Lederhose auf der Toilette richtig herum anzuziehen.

In den Kommentaren feiern User die Kellnerin für ihre unauffällige und respektvolle Art.

Tracht mit Tücken

Für geübte Oktoberfest-Besucher sind die Grundregeln von Dirndl und Lederhose selbstverständlich: Rock nicht zu kurz, Hose nicht zu lang, modische Modelle statt alter Schnitte. Doch für viele Touristen, die erstmals nach München reisen, ist die richtige Wiesn-Kleidung eine Herausforderung – und sorgt immer wieder für skurrile Szenen wie diese.

