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© Getty (Symbolbild)

Ermittlungen

Leiche einer jungen Frau in Kühltruhe gefunden

13.04.26, 12:56
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In einer Kühltruhe in der deutschen Stadt Bielefeld ist die Leiche einer 28-jährigen Frau entdeckt worden. 

Der Bruder der Toten habe am Sonntagabend den Notruf gewählt und der Polizei von seinem Fund berichtet, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Man stehe aber noch am Anfang. Die Spurensicherung sei schnell am Fundort in der Wohnung der 28-Jährigen gewesen. Aufgrund der Gesamtumstände gehe man von einem gewaltsamen Tod der Frau aus.

Wie die Frau zu Tode kam und wie lang sie schon in der Gefriertruhe lag, müsse noch geklärt werden. Eine Obduktion werde voraussichtlich erst am Dienstag möglich sein, hieß es. Man müsse zunächst warten, bis der Leichnam aufgetaut sei. Gefunden wurde die Leiche in der Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses, in der die 28-Jährige lebte. Die Spurensicherung war schon kurz nach dem Notruf vor Ort und untersuchte die Wohnung der Frau. Einsatzkräfte sperrten das Grundstück ab.

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