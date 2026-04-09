Pöltl-Klub Toronto zittert nach Orlando-Sieg um Play-off

In der NBA ist die Entscheidung um die Krone des Grunddurchgangs gefallen. Titelverteidiger Oklahoma City Thunder sicherte sich am Mittwoch mit einem Sieg bei den Clippers vorzeitig den Heimvorteil.

Der amtierende NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat die Nummer-eins-Position für das Play-off fixiert. Mit einem deutlichen 128:110-Erfolg bei den Los Angeles Clippers steht das Team nun bei 64 Siegen. Damit wandert der Heimvorteil bis in ein mögliches Finale nach Oklahoma, was besonders in Spiel eins, zwei und einem etwaigen siebten Entscheidungsspiel entscheidend sein kann.

Thunder-Stars in Bestform

Chet Holmgren überragte beim siebten Sieg in Folge mit 30 Punkten und 14 Rebounds, während Shai Gilgeous-Alexander ein Double-Double mit 20 Zählern und 11 Assists beisteuerte. Auf der Gegenseite konnten auch 20 Punkte von Kawhi Leonard die Pleite der Clippers nicht verhindern. Oklahoma demonstriert damit weiter Stärke und gewann 19 der letzten 20 Partien.

Zittern um Jakob Pöltl

Schlechte Nachrichten gibt es für Österreichs Exportgut Jakob Pöltl und seine Toronto Raptors. Da Orlando Magic mit einem 132:120 gegen die Minnesota Timberwolves den vierten Sieg in Serie feierte, zogen die Floridianer nach Siegen mit den Kanadiern gleich. Damit wackelt der sechste Platz der Raptors gewaltig, der als letzter Rang das direkte Ticket für das Play-off garantiert.

Jokic-Show in Denver

Derweil setzen die Denver Nuggets ihren Erfolgslauf fort und feierten beim 136:119 gegen die Memphis Grizzlies den zehnten Sieg in Folge. Nikola Jokic verbuchte dabei sein 34. Triple-Double der Saison mit 14 Punkten, 16 Rebounds und 10 Assists. Jamal Murray steuerte als Topscorer 26 Punkte zum Erfolg des Tabellendritten im Westen bei.