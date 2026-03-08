Alles zu oe24VIP
© Getty Images (Symbolbild)

Straßenbahn-Drama

Mutter will Kind retten und wird überfahren

08.03.26, 12:55
Bei dem Versuch, ihr Kind aus dem Gleisbett der Straßenbahn zu retten, ist eine Frau in Magdeburg in Deutschland ums Leben gekommen. 

Das teilte die Polizei mit. Demnach war am Samstagabend eine Straßenbahn gerade in die Haltestelle eingefahren, als die Frau ins Gleisbett stürzte und unter das Fahrzeug geriet. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Nach bisherigen Ermittlungen und ersten Zeugenaussagen hatte die Frau offenbar versucht, eines ihrer Kinder aus dem Gleisbett zu holen. Dabei verlor sie selbst das Gleichgewicht und stürzte. Das Kind blieb unverletzt. Zur Betreuung von Angehörigen und Zeugen waren mehrere Notfallseelsorger vor Ort. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

