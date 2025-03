Polizei erschießt 70-Jährigen nach Randale

Bei einem Einsatz in Dortmund ist am Freitag ein Mann von der Polizei angeschossen worden und wenig später gestorben.

Der 70-Jährige soll zuvor bei einem Feuerwehreinsatz randaliert haben, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Freitag mitteilte. Daraufhin seien die Beamten alarmiert worden. Während des Einsatzes kam es dann zu dem Schusswaffengebrauch.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und in einem Rettungswagen behandelt. Er starb wenig später am Einsatzort. Wer seitens der Polizei den Schuss abgab und ob es sich um einen oder um mehrere Schüsse handelte, müsse noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher in Dortmund. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei Recklinghausen die Ermittlungen. Zum genauen Hergang machte die Polizei noch keine Angaben.