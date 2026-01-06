Schock im Zirkus: Artistenpaar stürzt vor Zuschauern in die Tiefe

Während einer Aufführung des Weltweihnachtszirkus auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart ist ein Artistenpaar aus mehreren Metern Höhe gestürzt.

Laut der "Bild" stürzte während einer Vorstellung am Montagnachmittag ein Artistenpaar aus mehreren Metern Höhe zu Boden. Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr vor rund 2.400 Zuschauern im Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart.

Der Rettungsdienst und die Polizei eilten schnell zum Zirkus und betreuten die Frau (19) und den Mann (49). Das Zelt wurde geräumt. Die Besucherin Ingebor Lepka (68) schildert den Unfall: "Ich war mit meinen zwei Enkelinnen und zwei Enkeln im Alter von 8 bis 11 Jahren in der Vorstellung. Wir sahen, wie die beiden Artisten abstürzten, und dachten zunächst, das ist Teil der Show. Aber dann sind beide auf den Boden gekracht."

"Frau blieb regungslos liegen"

Lepka setzt fort: "Der Mann konnte sich einigermaßen aufraffen und blieb sitzen. Die Frau blieb regungslos liegen." Nach etwa einer Stunde ging die Show weiter. Laut der Augenzeugin sagte ein Zirkusmitarbeiter durch, dass die beiden Artisten ansprechbar seien. Die Show wurde auf Wunsch der beiden fortgesetzt.

Bei den beiden Artisten handelt es sich um das ukrainische Artistenpaar "Flight of Passion", so der Produktionsleiter Dalien Cohen (28). Im Weihnachtszirkus präsentierten Dmitriy (49) und Daria (19) die Nummer "Aerial Straps". Dabei werden sie mit Bändern in die Höhe gezogen und zeigen unterschiedliche Kunststücke. Über die Unfallursache ist derzeit nichts bekannt.

Produktionsleiter widerspricht Polizei

Cohen widerspricht gegenüber der "Bild" dem Polizeibericht. Das Paar war nicht 10 Meter in der Höhe, als sie abgestürzt sind, sondern 5 bis 6 Meter. Der Produktionsleiter: "Der Boden ist mit Sägespänen und Teppichen ausgelegt und deshalb nicht so hart."

Über den Zustand der beiden Artisten sagte Cohen: "Beide waren nach dem Absturz ansprechbar. Dmitriy klagte über Verletzungen an den Füßen. Daria hatte Schmerzen im Rücken." Sie wurden per Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.