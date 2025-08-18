Im September 2009 stürmte Georg R. schwer bewaffnet das Gymnasium in Ansbach (Bayern).

Der damals 18-jährige Schüler betrat mit einem Beil, zwei Messern und drei Molotowcocktails bewaffnet das Schulgebäude. Er warf einen Brandsatz in zwei Klassenräume und attackierte dann wahllos die aus dem Raum flüchtenden Schüler. Dabei wurden zwei Schülerinnen schwer und sieben Schüler sowie eine Lehrerin leicht verletzt.

Georg R., der damals nur mit Schüssen gestoppt werden konnte, wurde wegen versuchten Mordes in 47 Fällen zu neun Jahren Haft verurteilt. Nach Verbüßung dieser Freiheitsstrafe wurde der Amokläufer dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen. Nun konnte er aus dem Klinikum in Erlangen fliehen.

Polizei fahndet mit Hochdruck

Wie die BILD berichtet, wurde dem inzwischen 34-Jährigen am Samstag ein unbegleiteter Ausgang genehmigt. Am Abend kehrte Geoeg R.Georg R. dann aber nicht wie vereinbart zurück. „Die Klinik informierte uns kurz nach Mitternacht, dass ein 34-jähriger Patient vermisst wird. Seither ist er zur Fahndung ausgeschrieben“, so ein Polizeisprecher. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Amokläufer.

Die Klinik versucht zu beruhigen. Derzeit gehe vom Patienten keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus.