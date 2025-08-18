Erstes EU-Land führt Tempo 150 ein

Bei Schönwetter soll man zukünftig schneller fahren dürfen.

Während sich in Österreich vor allem die FPÖ für ein neues Tempolimit auf Autobahnen ausspricht, macht Tschechien nun ernst. Auf der D3 im Süden Tschechiens darf man auf einem 50 Kilometer langen Abschnitt zwischen Tabor und Budweis ab Ende September 150 km/h fahren. Die ersten Schilder dafür werden bereits aufgestellt.

Nur bei schönem Wetter

Tempo 150 soll allerdings nur bei schönem Wetter und gutem Verkehrsfluss gelten. Dafür hat Tschechien 2,2 Mio. Euro in 42 Wechselverkehrszeichen investiert, die 150-km/h-Schilder werden elektronisch aufgeklappt.

Nach dem Pilotversuch soll es schon bald weitere Ausbaustrecken für Tempo 150 geben. In Zukunft soll man auch auf der D1 nach Ostrava und der A11 bei Hradec Králové schneller fahren.

Tschechien ist damit das erste EU-Land, das auf Tempo 150 setzt. Ansonsten darf man in Europa meist zwischen 110 und 130 km/h auf Autobahnen fahren. Lediglich in Deutschland gibt es kein generelles Tempolimit.