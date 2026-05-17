Polizei erschießt ausgebrochenen Tiger

In Ostdeutschland, in Leipzig, ist ein Tiger ausgebrochen und hat eine Person verletzt, das berichtet die deutsche Bild. Das Tier wurde von der Polizei erschossen.

In einem Gewerbegebiet bei Leipzig ist ein Tiger ausgebrochen. Das Tier verletzte eine Person und musste von der Polizei erschossen werden.

Das Raubtier attackierte im Zuge des Ausbruchs eine Person und verletzte diese. Das Tier gehörte der Dompteurin Carmen Zander, die in der Branche als „Tigerkönigin“ bekannt ist und eine ganze Gruppe von Tigern hält. Über den Vorfall hatte die Leipziger Volksstimme berichtet.

Polizei löst Großeinsatz aus

Der Ausbruch der Raubkatze versetzte die Region in Alarmbereitschaft und löste umgehend einen Großeinsatz der zuständigen Polizeikräfte aus. Die Beamten rückten mit zahlreichen Einsatzkräften aus, um das Gewerbegebiet abzusichern und die Gefahr für die Bevölkerung so schnell wie möglich einzudämmen.

Raubkatze mittlerweile erschossen

Für das entlaufene Raubtier gab es letztlich kein gutes Ende. Wie die Behörden im Zuge des Einsatzes mitteilten, konnte der Tiger mittlerweile von den Einsatzkräften vor Ort erschossen werden. Damit ist die unmittelbare Gefahr in dem betroffenen Gebiet bei Leipzig wieder gebannt.