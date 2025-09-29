Alles zu oe24VIP
Vier Männer nach Massenschlägerei in Lebensgefahr
Schwere Krawalle

Vier Männer nach Massenschlägerei in Lebensgefahr

29.09.25, 06:02
Bei einer heftigen Auseinandersetzung mit bis zu 30 Personen sind in der deutschen Stadt Gelsenkirchen mindestens fünf Menschen schwer verletzt worden – vier von ihnen lebensgefährlich.  

Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen dabei am Sonntagabend Messer, Elektroschocker und Baseballschläger zum Einsatz, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Essen mitteilten. Die Polizei sprach von einer "Tumultlage" zwischen 20 und 30 Personen.

Sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 52 Jahren wurden nach Angaben der Polizei noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen, darunter drei Frauen und drei Männer. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrte den Tatort im Stadtteil Bismarck weitläufig ab, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Worum es in der Auseinandersetzung ging, war zunächst unklar.

