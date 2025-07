Wirbel um Freibad-Plakat – Frau begrapscht Jungen

Deutschland. Die Stadt Büren (NRW) sorgt mit einer Anti-Grapsch-Kampagne im Freibad für massive Kritik. Auf einem Plakat der Aktion "Sommer – Sonne – Sicherheit" ist eine Frau im roten Badeanzug zu sehen, die einem dunkelhäutigen Jungen mit Beinprothese an den Po fasst. Darüber steht: "STOPP! GRABSCHEN VERBOTEN!"

Die Darstellung löste breite Empörung aus: Kritiker werfen der Stadt vor, sexuelle Gewalt zu verharmlosen und ein realitätsfernes Täterbild zu zeichnen. Laut BKA waren 2023 in Deutschland über 98 Prozent der Tatverdächtigen bei sexuellen Übergriffen in Bädern männlich, rund 65 Prozent davon nichtdeutscher Herkunft. Besonders nach einem aktuellen Vorfall in Gelnhausen, bei dem acht Mädchen mutmaßlich von vier jungen Syrern belästigt wurden, sei das Freibad-Plakat aus Büren unverständlich.

Bürens Bürgermeister Schwuchow (CDU) verteidigt die Kampagne laut "Bild" als Schutzmaßnahme für Kinder: "Als Stadt tragen wir Verantwortung, wenn es um den Schutz von Kindern in unseren öffentlichen Einrichtungen geht. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat für uns höchste Priorität. Jede Form sexualisierter Gewalt ist inakzeptabel und muss konsequent bekämpft werden – egal, von wem sie ausgeht." Die Plakate wurden inzwischen entfernt, berichtet die deutsche Zeitung weiter.

Germany has a problem with Third World migrant men groping German women.



So the German government has put up PSA warning about white women groping vulnerable immigrant men who also have prosthetic legs for some reason.



Europe is controlled by elites who hate their own people. https://t.co/OCtJdPPCjw