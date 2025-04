Das Unglück ereignete sich nahe des Wannsees.

Zwei Menschen sind auf dem Dach einer S-Bahn in der deutschen Hauptstadt Berlin mitgefahren und dabei gestorben. Die beiden S-Bahn-Surfer seien am frühen Morgen zwischen den Bahnhöfen Schlachtensee und Wannsee ums Leben gekommen, teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit.

Zur Identität der Toten sowie zum genauen Unfallhergang wurde zunächst nichts bekannt.