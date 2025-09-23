Diese Airline bietet jetzt den längsten Flug der Welt an

Die chinesische Fluglinie "China Eastern Airlines" betreibt den längsten Direktflug der Welt. Sie fliegen regelmäßig von Shanghai nach Buenos Aires. Doch der Rekord hat einen Haken.

Fluggesellschaften wollen sich gegenseitig im Kampf um den längsten Direktflug der Welt übertreffen. Laut "T-Online" mischt sich jetzt ein neues Flugunternehmen in diese Jagd nach dem Rekord ein.

Die chinesische Fluggesellschaft "China Eastern Airlines" hat den Ticketverkauf für die Verbindung Shanghai nach Buenos Aires begonnen. Die Premiere soll am 4. Dezember abfliegen. Der Hinflug soll 25,5 Stunden dauern, der Rückflug sogar 29 Stunden.

Unterschied zwischen Non-Stop- und Direktflug

Laut "China Eastern Airlines" handelt es sich bei dem Flug um einen Direktflug, obwohl immer ein zweistündiger Stopp in Auckland (Neuseeland) eingelegt wird. Dies ist nach der Definition der "International Air Transport Association" (IATA) die Vermarktung rechtmäßig.

Der Grund: Trotz der Pause bleiben die Flugnummer und das Flugzeug die gleichen. Somit muss ein Non-Stop-Flug direkt erfolgen und ein Direktflug kann unter diesen Voraussetzungen einen Zwischenstopp einlegen.

Schnellste Verbindung

Ebenfalls soll dieser Flug die schnellste Verbindung zwischen "antipodalen" Städten sein. "Antipodale" Städte sind Städte, welche sich auf den gegenüberliegenden Seiten der Erde befinden.

Dank der Flugroute werden vier Stunden an Zeit eingespart. Die "neue Luft-Seidenstraße" besitzt eine extrem südliche Flugroute und führt nah am Südpol entlang. Bisher bot die niederländische Fluggesellschaft "KLM" die schnellste Verbindung an. Ihr Flug von Shanghai nach Buenos Aires, mit einem Zwischenstopp in Amsterdam, dauert 29 Stunden und 15 Minuten.