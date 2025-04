DIESE Kult-Espresso-Kanne ist jetzt "Made in China"

Das wird viele Liebhaber enttäuschen. Es geht um ein absolutes Kult-Produkt aus Italien.

Fast jeder kennt die kleine Kaffee-Kanne. Selbst die Gründer-Familie war der eigenen Marke eng verbunden: Der Sohn des Firmengründers ließ sich in einer Bialetti-Urne beisetzen.

"Made in China"

Jetzt heißt es nicht mehr "Bella Italia", sondern "Made in China". Die italienische Kult-Espresso-Kanne Bialetti wird nämlich an die Chinesen verkauft. Für 53 Millionen Euro kommt Bialetti in neue Hände.

Achteckige Kaffeekocher

Der achteckige Kaffeekocher gehört ab sofort dem chinesischen Unternehmer Stephen Cheng aus Hongkong. Er hat die Mehrheitsanteile übernommen und hält jetzt knapp 79 Prozent Bialetti-Aktien.

Würdigung der Stadt Mokka

1933 wurde der „Moka Express“ erfunden. Ein Espressozubereiter mit einem achteckigen Sockel. Woher der Name der Kanne kommt? Es ist eine Würdigung der Stadt Mokka im Jemen, eine der ältesten Kaffee-Regionen der Welt.