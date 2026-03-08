DIESES Lager wurde getroffen: 176 österreichische Soldaten vor Ort

In den Auseinandersetzungen zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon haben am Sonntagvormittag Teile abgeschossener Drohnen das Camp der internationalen Friedenstruppe (UNIFIL) in Naqoura getroffen, in dem auch österreichische Soldaten stationiert sind.

"Zum Glück wurde niemand verletzt", teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) via Kurznachrichtendienst X mit.

Tanner verurteilte "jegliche Handlung, die die Soldaten dieser Friedenstruppen gefährden oder in den Konflikt involvieren". Die Verteidigungsministerin erneuerte "ihren Appell an alle Konfliktparteien: Die UNO Truppen sind Friedenstruppen", betonte sie. Der Schutz der österreichischen Soldatinnen und Soldaten habe für sie "oberste Priorität!"

Raketenangriff am Freitag

Erst am Freitag war der Stützpunkt der UNIFIL-Truppe aus Ghana in der Stadt Kawsah von zwei Raketen getroffen worden. Drei Soldaten wurden dabei schwer verletzt. Ein Gebäude auf dem Stützpunkt brannte vollständig nieder. Der libanesische Präsident Joseph Aoun machte Israel für den Angriff verantwortlich. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "unverzeihlichen Angriff" auf die UNO-Friedenstruppe.

Die Hisbollah-Miliz hatte am Montag als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei begonnen, Raketen auf Ziele in Israel zu feuern. Israel reagiert seitdem mit umfangreichen Luftangriffen in mehreren Teilen des Libanon. Zehntausende Menschen wurden zur Flucht aufgerufen. Im Zuge der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah starben im Libanon nach Behördenangaben mehr als 400 Menschen.

176 Bundesheer-Soldaten stationiert

176 Angehörige des österreichischen Bundesheers sind laut Verteidigungsministerium im Rahmen der UNO-Friedensmission im Süden des Libanon (UNIFIL) stationiert. Die Österreicher sind primär für logistische Einsätze wie Transporte, die Bergung und das Instandsetzen von UNO-Fahrzeugen, Treibstoffversorgung und Lagerhaltung zuständig. Der UNO-Sicherheitsrat hatte Ende August beschlossen, dass die UNIFIL-Mission Ende 2026 beendet wird. Die UNO-Blauhelme sollen demnach den Libanon wie von Israel und den USA gefordert im Verlauf des Jahres 2027 verlassen.