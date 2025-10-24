DIESES Weltraum-Wunder kann man heute am Himmel sehen

Für alle Weltraum-Fans gibt es im Oktober gleich mehrere spektakuläre Ereignisse am Himmel zu sehen! Zwei Kometen und ein Meteorstrom ziehen an der Erde vorbei. Alle können Sie mit bloßem Auge oder Fernglas beobachten, wenn das Wetter mitspielt.

Faszinierendes Schauspiel

Besonders in der zweiten Monatshälfte erreichen die Kometen „Swan“ und „Lemmon“ ihre größte Helligkeit – ein faszinierendes Schauspiel für alle Himmelsbegeisterten.

Am Freitagabend wird das „Virtual Telescope Project“ das Phänomen beobachten, falls das Wetter es zulässt. Der Komet „Swan“ (C/2025 R2) wurde erst im September entdeckt. Schon jetzt lässt sich der Komet mit bloßem Auge beobachten, besonders gut am 19. und 20. Oktober.

Laut Richard Moissl von der europäischen Raumfahrtagentur ESA kommt „Swan“ der Erde bis auf etwa 30 Millionen Kilometer nahe. Doch nicht lange – nach diesem Höhepunkt wird der Komet in den November verschwinden und schnell dunkler werden. Am besten lässt er sich am Abendhimmel im Südwesten beobachten, bevor er Anfang November in den Süden zieht.

Zuletzt vor rund 1320 Jahren

Noch seltener als „Swan“ ist der Komet „Lemmon“ (C/2025 A6), der zuletzt vor rund 1320 Jahren hier war. Das nächste Mal wird er erst in 1410 Jahren zurückkehren! „Lemmon“ ist derzeit bereits in der Morgendämmerung sichtbar und zieht auch am Abendhimmel entlang.

Mehrere Sternbilder

Besonders zwischen dem 28. und 31. Oktober wird er am hellsten sein. Am 21. Oktober erreicht der Komet seine größte Erdnähe und ist dann nur rund 90 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Er zieht schnell durch den Himmel und passiert dabei mehrere Sternbilder, darunter auch den Großen Bären.

Zusätzlich zum Kometenspektakel könnt ihr im Oktober auch einen Meteorstrom beobachten – ein weiteres Highlight für alle, die den Blick gen Himmel richten!