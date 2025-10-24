Schock für Wettanbieter: Champions-League-Spieltag sorgt für Rekord-Gewinne

Neben dem Torrekord stellte der dritte Spieltag in der Champions League einen weiteren Rekord auf: Rekord-Gewinnsummen beim Sportwetten.

Laut Informationen der "Bild" wurde der Dienstag für den Wettanbieter Tipico zum teuersten Tag in ihrer Geschichte. Über 220.000 Wettscheine gingen auf und sorgten somit für Auszahlungen in Millionenhöhe an ihren Kunden. Rund 50.000 Wettscheine haben Gewinne von über 100 Euro erzielt und mehr als 4.000 Scheine haben sogar Gewinne über 1.000 Euro eingebracht.

Champions League sorgt für Minus-Geschäft

Für die Spieler war der Champions-League-Abend ein riesiger Erfolg. Doch für die Wettanbieter endete der Abend in einem tiefen Minus. Der Mittwoch brachte auch keine Änderung. Die Anbieter mussten wieder mehr auszahlen, als von den Kunden eingesetzt wurde.

Gegenüber der "Bild" sagt ein Tipico-Sprecher: "Der Champions-League-Spieltag war für die Fußball-Fans und auch für Tipico außergewöhnlich: Extrem attraktive Spiele und ein historischer Torrekord haben für Jubel und Euphorie gesorgt. Tipico hat die höchsten Auszahlungen in der gesamten Unternehmensgeschichte verzeichnet und unsere Kunden freuen sich über Gewinne in Millionenhöhe."

Aus einem Euro wurde 10.068 Euro

In den meisten Spielen gewann der Favorit und das ziemlich hoch. Dadurch wurden die beliebten Handicap- und Over-Wetten, die auf einen Mindest-Vorsprung bei Siegen bzw. die Toranzahl im Spiel abzielen, begünstigt.

Ein Kunde hat einen unglaublichen Wettschein gehabt. Er gewann 10.068 Euro, mit nur einem Euro Einsatz! Der Glückliche setzte auf eine 5er-Kombination aus Siegen von Dortmund (4:2), Inter (4:0) und Newcastle (3:0) mit jeweils mindestens zwei Toren Unterschied sowie Siegen von Arsenal (4:0) und PSG (7:2) mit jeweils mindestens drei Toren Vorsprung. Die Wahrscheinlichkeit dieses Wettscheins lag bei unglaublichen 0,000099 Prozent.