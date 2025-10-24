Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Schock für Wettanbieter: Champions-League-Spieltag sorgt für Rekord-Gewinne
© getty

In Millionenhöhe

Schock für Wettanbieter: Champions-League-Spieltag sorgt für Rekord-Gewinne

24.10.25, 18:11
Teilen

Neben dem Torrekord stellte der dritte Spieltag in der Champions League einen weiteren Rekord auf: Rekord-Gewinnsummen beim Sportwetten.

Laut Informationen der "Bild" wurde der Dienstag für den Wettanbieter Tipico zum teuersten Tag in ihrer Geschichte. Über 220.000 Wettscheine gingen auf und sorgten somit für Auszahlungen in Millionenhöhe an ihren Kunden. Rund 50.000 Wettscheine haben Gewinne von über 100 Euro erzielt und mehr als 4.000 Scheine haben sogar Gewinne über 1.000 Euro eingebracht.

Champions League sorgt für Minus-Geschäft

Für die Spieler war der Champions-League-Abend ein riesiger Erfolg. Doch für die Wettanbieter endete der Abend in einem tiefen Minus. Der Mittwoch brachte auch keine Änderung. Die Anbieter mussten wieder mehr auszahlen, als von den Kunden eingesetzt wurde.

Gegenüber der "Bild" sagt ein Tipico-Sprecher: "Der Champions-League-Spieltag war für die Fußball-Fans und auch für Tipico außergewöhnlich: Extrem attraktive Spiele und ein historischer Torrekord haben für Jubel und Euphorie gesorgt. Tipico hat die höchsten Auszahlungen in der gesamten Unternehmensgeschichte verzeichnet und unsere Kunden freuen sich über Gewinne in Millionenhöhe."

Aus einem Euro wurde 10.068 Euro

In den meisten Spielen gewann der Favorit und das ziemlich hoch. Dadurch wurden die beliebten Handicap- und Over-Wetten, die auf einen Mindest-Vorsprung bei Siegen bzw. die Toranzahl im Spiel abzielen, begünstigt.

Ein Kunde hat einen unglaublichen Wettschein gehabt. Er gewann 10.068 Euro, mit nur einem Euro Einsatz! Der Glückliche setzte auf eine 5er-Kombination aus Siegen von Dortmund (4:2), Inter (4:0) und Newcastle (3:0) mit jeweils mindestens zwei Toren Unterschied sowie Siegen von Arsenal (4:0) und PSG (7:2) mit jeweils mindestens drei Toren Vorsprung. Die Wahrscheinlichkeit dieses Wettscheins lag bei unglaublichen 0,000099 Prozent.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden