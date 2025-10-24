Österreich fällt im UEFA-Ranking zurück – Startplatz-Verlust droht!

Bitter für den heimischen Fußball: Nach den jüngsten Europacup-Pleiten liegt Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung nur noch auf Platz 16 – hinter der Schweiz.

Nach den Niederlagen von Sturm Graz, FC Salzburg und Rapid am Donnerstag ist Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Rang 16 abgerutscht. Der Rückstand auf die Schweiz beträgt 0,25 Punkte – damit droht erstmals seit Jahren der Verlust eines Europacup-Startplatzes in der Saison 2027/28.

Quelle: https://de.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/country/?year=2026

Schweiz zieht vorbei

Während die Eidgenossen konstant punkten, ließ Österreich in dieser Europacup-Saison deutlich Federn. Bisher holten die heimischen Teams nur 2,5 Punkte – weniger erfolgreich waren in den Top 25 nur Schottland (2,4) und Serbien (2,375). Selbst Nationen wie Armenien (2,75) oder Kosovo (2,625) liegen aktuell vor Österreich.

Abstand nach oben wächst

Dänemark auf Rang 14 ist bereits 4,731 Punkte entfernt, Zypern als 17. sitzt Österreich mit nur 1,463 Zählern Rückstand im Nacken. Der aktuelle Trend verheißt wenig Gutes – die Bilanz der österreichischen Klubs ist die schwächste seit mehreren Jahren.

Folgen für Europacup-Startplätze

Sollte Österreich den 15. Platz nicht zurückerobern, würde das große Konsequenzen für 2027/28 haben. Dann dürfte der Meister nur in der zweiten Quali-Runde zur Champions League starten, der Cupsieger müsste früher in die Europa-League-Quali. Auch der Zweite und Dritte würden nur noch in der Conference-League-Quali antreten.

Aussicht auf Besserung ungewiss

Im Sommer treten der Meister im Play-off und der Vizemeister in der zweiten Quali-Runde zur Champions League an, der Cupsieger startet in Runde drei der Europa-League-Qualifikation. Derzeit deutet wenig darauf hin, dass Österreich seine Position in der Fünfjahreswertung rasch verbessern kann.