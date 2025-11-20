Enthüllt: DAS ist Trumps Geheim-Plan für die Ukraine

Der US-Präsident kommt damit wohl Putin sehr entgegen

Die Ukraine hat von den USA einen neuen Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskrieges erhalten. Wie ein ranghoher ukrainischer Vertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte, sieht der Plan die Abtretung der von Russland kontrollierten Gebiete, darunter die Krim, und eine deutliche Verkleinerung der ukrainischen Armee vor.

"Sehr angenehm für Putin"

In dem Plan sei die Rede von der „Anerkennung der Krim und anderer von Russland besetzter Gebiete“, erfuhr AFP. Zudem solle Kiew seine Armee auf 400.000 Soldaten verkleinern. Der Plan sieht außerdem vor, dass die Ukraine alle Langstreckenwaffen abgibt.

Der Plan scheint somit Russlands Maximalforderungen zu enthalten. Kiew hatte immer wieder darauf verwiesen, dass Moskaus Forderungen hinsichtlich der Gebietsabtretungen inakzeptabel seien und einer Kapitulation gleichkämen.

Die Karte zeigt den Frontverlauf im Ukraine-Krieg. Russland kontrollierte vor der Invasion 2022 die Krim und Teile von Donezk und Luhansk. Bis November 2025 wurden weitere Gebiete in der Ost- und Südukraine weitgehend erobert. Pokrowsk und Kupjansk stehen kurz vor dem Fall. Quelle: ISW/Critical Threats.

Der Plan sei „stark zugunsten Russlands ausgerichtet“, wird ein Insider in der „Financial Times“ zitiert. Ein anderer nennt das Dokument „sehr angenehm für Putin“.

Die russischen Streitkräfte kontrollieren derzeit etwa ein Fünftel des ukrainischen Territoriums. Die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim hatte Moskau bereits 2014 annektiert. Im September 2022 erklärte Russland Donezk und Luhansk sowie die Regionen Cherson und Saporischschja für annektiert. Große Teile dieser Regionen werden von Russland kontrolliert.

Selenskyj: Nur Trump kann Krieg beenden

US-Präsident Donald Trump kommt nach Ansicht des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj eine entscheidende Rolle im Bemühen um ein Ende des russischen Angriffskriegs zu. „Nur Präsident Trump und die USA haben genügend Kraft, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt“, schrieb Selenskyj am Mittwoch in sozialen Netzwerken. Nach Gesprächen in Ankara dankte er dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, dass die Türkei weiter als Gastgeberin für Gespräche bereitstehe.

„Seit Anfang dieses Jahres unterstützen wir in der Ukraine alle entschlossenen Schritte und die Führungsrolle von Präsident Trump, jeden starken und gerechten Vorschlag, um diesen Krieg zu beenden“, erklärte Selenskyj in der türkischen Hauptstadt.

„Wir sind bereit, in jedem sinnvollen Format zu arbeiten, das Ergebnisse bringt“, so Selenskyj. Doch das Wichtigste für ein Ende des Blutvergießens und einen dauerhaften Frieden sei, dass die USA sich stark und effektiv engagierten.