Erde schon um 1,1 Grad wärmer

Es sei das entscheidende Jahrzehnt, um erfolgreiches Handeln auf den Weg zu bringen.

Genf. Der Weltklimarat IPCC hat gestern in Genf den zweiten Teil seines Sachstandsberichts präsentiert. Der Rat identifizierte vier Schlüsselrisiken für Europa: Hitze, daraus resultierende erhöhte Sterblichkeit, Wasserknappheit und Überschwemmungen. Diese steigen in ihren Auswirkungen. Ab drei Grad globaler Erd­erhitzung gehen die Forscher davon aus, dass selbst bei hohen Anpassungsraten für viele Sektoren in Europa ernste Risiken bestehen bleiben. Die derzeitige Erderwärmung beträgt 1,1 Grad.

„Es gibt nur einen begrenzten Zeitraum, in dem erfolgreiches Handeln auf den Weg gebracht werden kann“, sagte Meeresbiologe und IPCC-Mitglied Hans-Otto Pörtner. Dieses Jahrzehnt sei entscheidend.