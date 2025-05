Erschreckend: DAS macht Nutella mit dem Körper

So gefährlich ist der Brotaufstrich wirklich.

Dass Nutella in großen Mengen nicht unbedingt gesund ist, war vielen klar. Das ZDF-Magazin „Wiso“ hat nun aufgedeckt, wie gefährlich der Brotaufstrich wirklich ist. Brisant: Zucker ist dabei noch das geringste Problem. Dabei deckt ein einziges Nutella-Brot beinahe den ganzen Tagesbedarf an Zucker.

Viel gefährlicher ist allerdings Palmöl, das nach wie vor in Nutella enthalten ist und rund 20 Prozent eines Nutella-Glases ausmacht. Palmöl kann schon in geringen Mengen großen Schaden im Körper anrichten. Die Schadstoffe seien dabei „toxisch für Niere, Leber und Hoden“, so Lebensmittelexperte Alfonso Lampen im ZDF.

Krebserregend

Palmöl wurde von der WHO als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft. Zudem werden das Diabetesrisiko deutlich erhöht und Gefäßverkalkungen begünstigt. Dies kann zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen.

Nutella ist dabei nicht der einzige Brotaufstrich, der Palmöl wegen der streichzarten Textur verwendet. Aber es gibt auch Ausnahmen: Kunden können sich beim Kauf bewusst für eine palmölfreie Alternative entscheiden.