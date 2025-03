Nutella und ihr Name - Was steckt dahinter?

Nutella hat eine lange Geschichte hinter sich, klar ist, die Nuss-Nougat-Creme wird heiß geliebt! Doch was hat es eigentlich mit dem Namen Nutella auf sich?

Das Rätsel wurde nun aufgelöst - da der italienische Nutella-Erfinder Francesco Rivella am Vaentinstags verstorben ist, ist die Marke Nutella wieder mehr in den Vordergrund gerückt.

Nutella hieß nicht immer so...

Ursprünglich trug Nutella einen anderen Namen. "Supercrema" - doch im 20. Jahrhundert änderte sich der Name wieder.

Das "n" wurde für das englische Wort "Nuss" hergenommen - schließlich ist Nutella ja eine Nuss-Nougat-Creme. Daran angehangen das Wort "ella", was für die weibliche Form steht. Und Et voilà - so ergibt sich der Name Nutella. Aber warum jetzt die schwarze Einfärbung vom "N"?

Namensstreit

Zum selben Zeitpunkt der Namensänderung existierte bereits eine Marke, die sich Nutella nannte. Also hat man einfach die Farben geändert, um die zwei verschiedenen Brands unterschieden zu können. Und so ergab sich das nun weltberühmte und begehrte Logo der Nutella.