× Mick Jagger: Oscar-Show nach dem Stones-Tour-Stopp – mit Humpeln?

Mick Jagger feierte bei den Oscars sein Society-Comeback nach dem Stopp der Stones Tourpläne Beobachter wollen dabei ein leichtes Humpeln erkannt haben.

Ende Jänner schockten die Rolling Stones ihre Fans. Nach wochenlangen Vorbereitungen und einem mehr oder weniger fixem Routing wurde die geplante Europa-Tournee und somit auch ein mögliches Wien-Konzert gestoppt. „Die für diesen Sommer geplante Europatournee der Rolling Stones wird NICHT wie geplant stattfinden. Die Tour ist abgesagt, weitere Neuigkeiten sind derzeit nicht verfügbar,“ gab die immer top-informierte Fanseite iorr.org die Tour-Absage bekannt, seitdem waren die Stones untergetaucht.

Doch jetzt feierte Mick Jagger (81) sein Society-Comeback. Nach einem Auftritt mit seiner Lebensgefährtin Melanie Hamrick bei der Chanel-Party an der Seite von u.a. Adrien Brody, Demi Moore, Kim Kardashian oder Jeff Bezos, überraschte er in der Nacht auf Montag auch als Oscar-Präsentator. Natürlich für die Kategorie Bester Song bei der er sich auch gleich als Spaßvogel auszeichnete: „Die Produzenten wollten, dass Bob Dylan es macht, aber Bob wollte nicht“, scherzte Jagger. Und weiter „Sie wollten jemanden finden, der jünger ist.‘ Okay, ich bin jünger als Bob! Hier bin ich also.“

Spannend: Findige Beobachter wollten bei seinem Kurz-Auftritt, bei dem er den Oscar an Clément Ducol und Camille für den „Emilia Pérez“Hit „El Mal" überreichte, ein leichtes Humpeln erkannt haben. Ist das der wahre Grund für die Tour-Absage. Von den Stones wird es diesbezüglich ja wohl so schnell keine Antwort geben: "Die Rolling Stones haben die Tour nie offiziell angekündigt, daher wollen sie sich nicht zu dieser Angelegenheit äußern", so iorr.org.