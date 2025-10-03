Ex-Syrien-Diktator Assad in Russland vergiftet

Der gestürzte syrische Machthaber Bashar al-Assad (60) wurde offenbar vergiftet und musste in einem Moskauer Krankenhaus behandelt werden.

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die sich auf eine private Quelle beruft, wurde Assad in einem kritischen Zustand in einem Krankenhaus am Stadtrand von Moskau aufgenommen, durfte das Spital inzwischen aber wieder verlassen. Nur sein Bruder Maher Assad durfte ihn demnach im Krankenhaus besuchen.

Putin gewährt Asyl

Russland hält Assad sowie seiner Familie und engen Regimeverbündeten Asyl gewährt. Die neue Regierung in Damaskus hat jedoch seine Auslieferung beantragt, bisher ohne Erfolg. Assad wurde seit seiner Ankunft in Russland nicht mehr öffentlich gesehen und soll unter strenger Überwachung des russischen Geheimdienstes stehen.

Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung, dass Assad wirklich vergiftet wurde. Zudem ist auch völlig unklar, wer hinter einem möglichen Attentat stecken könnte.