Experte. "Dieses Virus ist eine Bedrohung für die gesamte Menschheit“

Droht eine neue Pandemie? Ein potenziell tödliches Virus wurde erstmals in den Vereinigten Staaten nachgewiesen.

Neuer Pandemie-Alarm in den USA. Wie berichtet wurde im Bundesstaat Alabama das sogenannte Camp-Hill-Virus bei Spitzmäusen nachgewiesen. Wissenschaftler befürchten, dass das Virus auf den Menschen übergreifen und einen weitreichenden Ausbruch verursachen könnte.

Das Camp-Hill-Virus gehört zur Familie der Henipaviren, zu der auch das Nipah-Virus gehört – ein von Fledermäusen übertragenes Virus, das zu 70 Prozent tödlich ist. Auch das hochgefährliche Langya-Virus wurde bereits in China bei Menschen nachgewiesen. Das Camp-Hill-Virus wurde noch nie beim Menschen nachgewiesen, und Wissenschaftler wissen weder, welche Symptome es verursacht, noch wie hoch die Sterblichkeitsrate ist.

Forscher alarmiert

Rhys Parry von der University of Queensland, der das Virus in Spitzmäusen in Alabama bestätigte, zeigt sich alarmiert: „Dies zeigt, dass eine Übertragung von Spitzmäusen auf Menschen möglich ist.“ Der Fall zeige, dass diese tödlichen Viren weiter verbreitet sind als bisher angenommen.

David Dyjack, ein Experte für öffentliche Gesundheit von der National Environmental Health Association, schlägt gegenüber der englischen Daily Mail Alarm. Das neue Virus sei „eine Bedrohung für die gesamte Menschheit“, warnt der Experte. „Was uns im Bereich der öffentlichen Gesundheit besorgt, ist, dass wir es hier mit einem Virus zu tun haben, von dem wir glauben, dass es eine sehr hohe Sterblichkeitsrate hat. Sollte es mutieren und auf den Menschen übertragbar werden und die Nieren angreifen – wie wir es bereits bei einigen Tieren beobachtet haben –, könnte das eine ernsthafte Bedrohung für die gesamte Menschheit darstellen.“

"Raubt mir den Schlaf"

Das neue Virus hat bisher noch keinen Menschen infiziert, sodass nur wenig über seine Auswirkungen bekannt ist. Andere Erreger derselben Familie können jedoch Entzündungen des Rückenmarks und Gehirns, Gehirnschwellungen, Atemnot, Nierenschäden und Leberschäden verursachen.

Dyjack fügte hinzu: „Es gibt drei Dinge, die mir nachts den Schlaf rauben: Erstens ein Atomkrieg, zweitens die Folgen des Klimawandels und drittens eine globale Pandemie. Das Camp-Hill-Virus steht genau im Zentrum der pandemischen Besorgnis.“

Andere Experten sehen die Entdeckung weniger alarmierend. So zeigte sich Epidemiologe Donald Burke, der bereits zwei Jahrzehnte vor der Corona-Krise eine globale Pandemie vorhergesagt hatte, gegenüber der Daily Mail gelassen: „Camp Hill wird wahrscheinlich keine Epidemie auslösen.“