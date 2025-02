× Experten: Putin erobert heimlich das nächste Land

Russland soll schon in wenigen Jahren das europäische Land formell annektieren.

Mittlerweile fast drei Jahre dauert Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits an. Während russische Soldaten Gebiete dort nur schleppend erobern können, hat der Kreml ein anderes Land heimlich bereits erobert: Belarus.

Experten des Institute for the Study of War (ISW) sprechen in einem neuen 100-seitigen Bericht mit dem Titel „Russia's Quiet Conquest: Belarus“ davon, dass Russland seinen engsten Verbündeten nicht nur heimlich erobert habe, der Think Tank geht sogar davon aus, dass Moskau das Nachbarland in den nächsten zehn Jahren annektieren wird.

© oe24 ×

Annexion in den nächsten 10 Jahren

„Belarus ist nicht nur ein Verbündeter Russlands - der Kreml macht es zu einem strategischen Instrument für Russlands Fähigkeit, seine Macht weltweit zu verbreiten“, schreiben die US-Experten. Moskaus Bemühungen haben bereits „ein Stadium erreicht, das eine Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten, der NATO und der Ukraine sowie eine existenzielle Bedrohung für den Fortbestand von Belarus als souveräner Staat darstellt“.

Moskau hat in den vergangenen Jahren nicht nur Belarus-Diktator Lukaschenko gestützt, sondern auch einen Staatenbund zwischen den beiden Ländern vorangetrieben. Damit erlangt Russland die Kontrolle über die belarussische Staatsführung und das Militär.

„Der Kreml steht kurz vor der tatsächlichen Annexion von Belarus und wird dies höchstwahrscheinlich innerhalb eines Jahrzehnts tun, wenn die aktuellen Trends anhalten“, so die US-Analysten. Die NATO müsse deshalb auch die Anforderungen zum Schutz der Ostflanke überdenken.