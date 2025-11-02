"Exzesse" - Obama mit Frontal-Attacke auf Trump

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (2009-17) hat vor den mit Spannung erwarteten Wahlen in den Staaten Virginia und New Jersey für die demokratischen Kandidatinnen geworben und vor den Gefahren für die US-Demokratie unter Präsident Donald Trump gewarnt.

"New Jersey, es ist an der Zeit, Amerika in eine bessere Richtung zu lenken", sagte er am Samstag in Newark. In New Jersey liegt die Kandidatin der Demokraten für das Gouverneursamt, Abigail Spanberger, in Umfragen deutlich vor ihrer republikanischen Rivalin Winsome Earle-Sears. In Virginia deutet sich ein engeres Rennen an zwischen der Demokratin Mikie Sherrill und dem Geschäftsmann Jack Ciattarelli an. Die Wahlen gelten als Stimmungstest für die Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Jahr.

Trump Paroli bieten

Obama kritisierte in seinen Wahlkampfreden Trumps Politik. Der Republikaner habe keine Antworten auf Probleme wie die hohe Inflation oder steigende Energiekosten und Immobilienpreise geliefert. "Läuft die Wirtschaft besser für Sie? Denn für Trump und seine Familie ist es auf jeden Fall besser geworden", sagte Obama. "Für normale Familien sind die Kosten nicht gesunken, sondern gestiegen - dank dieser chaotischen Zollpolitik", fügte er hinzu.

© Getty

Es gebe auch Grund zur Sorge um die Demokratie in den USA, sagte der Ex-Präsident bei seinem Auftritt in Newark. "Wir brauchen nicht über die Gefahren für unsere Demokratie zu spekulieren - sie sind da", sagte er. Obama kritisierte auch die Republikaner im Kongress, die sich weigerten, "dem Präsidenten zu widersprechen". Er zeigte sich zudem besorgt über den Obersten Gerichtshof der USA, der "keine Bereitschaft zeigt, die Exzesse dieser Regierung zu kontrollieren".