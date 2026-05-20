Frau stirbt nach Sturz in offenen Gully

Tödliches Unglück mitten in Manhattan: Eine Frau ist in New York in einen offenen Gullyschacht gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Wie es zu dem Horror-Unfall kommen konnte, wird nun untersucht.

Eine Frau ist in New York in einen offenen Gully gefallen und gestorben. Die 56 Jahre alte Frau, die nördlich der Millionenmetropole New York lebte, habe ihr Auto mitten in Manhattan geparkt, sei ausgestiegen und dann in einen rund drei Meter tiefen offenen Gullyschacht gefallen, teilte die New Yorker Polizei am Mittwoch mit.

Rettung kam zu spät

Rettungskräfte hätten die Frau aus dem Schacht gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie für tot erklärt wurde. Woran genau sie gestorben sei, werde derzeit noch untersucht.

Auch der Energieversorger Con Edison teilte mit, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei. Ersten Erkenntnissen zufolge sei wenige Minuten vor dem tragischen Vorfall ein schwerer Lastwagen über die Straße gefahren, dabei habe sich der Gullydeckel gelöst und verschoben.