Frau überschüttet ihren Nachbarn mit Kot

Eine 66-Jährige schüttete einen Kübel Kot über ihren Nachbarn - jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Dieser Nachbarschaftsstreit nahm ein völlig ekliges Ende. Eine 66-jährige Frau aus dem deutschen Hohenmölsen (Sachsen-Anhalt) geriet am Karfreitag gegen 23.45 Uhr im Stiegenhaus mit ihrem Nachbarn aneinander. Als der Streit eskalierte, ging die Pensionisten in ihre Wohnung, verrichtete dort ihre Notdurft in einen Kübel und schüttete diesen dann über den 44-Jährigen.

Die 66-Jährige wurde angezeigt - die Polizei ermittelt nun wegen Köperverletzung. Das Stiegenhaus wieder saubermachten wollte die Frau auch nicht, sondern ließ die Hausverwaltung putzen.