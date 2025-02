Hamas lässt zwei weitere Geiseln frei

Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat zwei weitere israelische Geiseln an das Rote Kreuz übergeben

Yarden Bibas und Ofer Kalderon wurden am Samstag in der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens übergeben, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Die Übergabe erfolgte dieses Mal schnell und vor wenigen Menschen. Am Samstag sollte noch eine weitere Geisel auf Basis der geltenden Waffenruhevereinbarung freikommen.

Bei allen drei handelt es sich nach israelischen Angaben um drei Männer mit doppelter Staatsbürgerschaft: Keith Siegel (65) ist auch US-Staatsbürger, Ofer Kalderon (54) ist zudem Franzose und Yarden Bibas (35) hat auch die argentinische Staatsbürgerschaft. Es ist der insgesamt vierte Austausch von Geiseln und Gefangenen seit der Waffenruhe am 19. Jänner.

16 Monate in Geiselhaft

Die Geiseln, die fast 16 Monate lang im Gazastreifen festgehalten wurden, sollen nun von der israelischen Armee in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Gegenzug wird mit der Freilassung Dutzender palästinensischer Häftlinge gerechnet.

Es handelt sich um den vierten Austausch von Geiseln gegen palästinensische Strafgefangene, seitdem am 19. Jänner eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen in Kraft getreten war. Seitdem kamen neun Frauen, unter ihnen fünf Soldatinnen, und sechs Männer, unter ihnen fünf thailändische Arbeiter, frei.