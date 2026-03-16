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Hat Trump Interesse am Ukraine-Krieg verloren?

Wegen Iran

Hat Trump Interesse am Ukraine-Krieg verloren?

16.03.26, 12:32
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Der Kreml weist einen entsprechenden Medienbericht zurück.

Russland weist einen Bericht der "Financial Times" zurück, wonach der Ukraine-Friedensprozess im Sande verläuft, weil US-Präsident Donald Trump wegen des Iran-Kriegs das Interesse an der Ukraine verliere. Man verfolge solche Berichte zwar, ziehe jedoch andere Schlüsse über Trumps Haltung zu den Verhandlungen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten. Trumps häufige Hinweise auf die Ukraine in jüngster Zeit deuteten auf das Gegenteil hin.

"Nach seinen Äußerungen zu urteilen, hat Präsident Trump keineswegs das Interesse verloren." Außerdem dränge Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nachdrücklich zu einer Einigung. Peskow fügte hinzu, Russland sei an einer Fortsetzung der Gespräche zur Beendigung des Krieges interessiert. Ort und Datum für die nächste Verhandlungsrunde seien jedoch weiterhin unklar.

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