Hausarbeit: Influencerin verrechnet Ehemann 2.400 Euro pro Woche

Die dreifache Mutter Amber Egan stellt ihrem Mann jede Woche eine detaillierte Rechnung über ihre Hausarbeit.

Die US-Amerikanerin Amber Egan geht derzeit mit einem TikTok-Video viral. In dem kurzen Clip rechnet sie vor, was sie ihrem Ehemann wöchentlich für ihre Hausarbeit in Rechnung stellt. Mit ihrer Aktion will sie auch ein Bewusstsein dafür schaffen, wie viel unbezahlte Arbeit Frauen täglich verrichten. Insgesamt kommt sie auf eine Summe von rund 2.700 US-Dollar bzw. rund 2.400 Euro pro Woche.

Konkret ergibt sich die Summe wie folgt:

20 $ pro Geschirrspüler-Durchgang

35 $ pro Waschmaschinen-Durchgang

60 $ pro Badezimmer-Reinigung

100 $ für eine Boden-Reinigung

800 $ für den Heim-Unterricht

50 $ für das Transporte (etwa zum Fußballtraining)

75 $ für das Einkaufen

50 $ für das Kochen

200 $ für das Stillen

10 $ für das tägliche Abstauben.

Die Gesamtsumme ergibt sich dann je nachdem wie oft sie welche Tätigkeit durchgeführt hat. Egan betont in dem Video, dass ihr Mann jederzeit Geld sparen könnte, wenn er ihr bei der Hausarbeit helfen würde.