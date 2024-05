Hier werden die meisten Urlauber krank

Ein neues Ranking zeigt, wo Urlauber besonders oft krank werden.

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Urlaubssaison. Hunderttausende Österreicher suchen nach dem perfekten Reiseziel, um eine möglichst erholsame Zeit zu verbringen. Im Urlaub krank zu werden, ist dabei für viele ein wahrer Albtraum – genau das, kommt aber immer wieder vor. Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat nun ein Ranking erstellt, wo Urlauber besonders oft krank werden.

Dafür wurden 2,4 Millionen Beiträge in Reiseforen nach Stichwörtern wie „Lebensmittelvergiftung“, „Salmonellen“ oder E-Coli“ durchforstet und dann noch mit anderen Daten verglichen. Das Ergebnis ist der sogenannte „Travel Bug Index Score“.

Punta Cana an der Spitze

Weltweit gesehen werden in Punta Cana in der Dominikanischen Republik am meisten Urlauber krank. Fast 10 Prozent der Reiseforen-Benutzer klagen hier über krankheitsbedingte Beschwerde. Dahinter folgen Sharm El Sheikh in Ägypten und Sal auf den Kapverden.

Punta Cana (Dominikanische Republik) Sharm El Sheikh (Ägypten) Sal (Kapverden) Playa del Carmen (Mexiko) Cabo San Lucas (Mexiko) Bali (Indonesien) Hurghada (Ägypten) Tulum (Mexiko) Boa Vista (Kapverden) Cancun (Mexiko)

Hier werden Urlauber in Europa besonders häufig krank

In Europa werden Urlauber vor allen in Benidorm in Spanien krank. Viele Reisende klagen hier über Lebensmittelvergiftungen und andere Krankheiten. Auf den weiteren Plätzen folgen London, der Sonnenstrand in Bulgarien und Paris.

Im spanischen Benidorm werden besonders viele Urlauber krank © Getty ×

Benidorm, Spanien London, England Sonnenstrand, Bulgarien Paris, Frankreich Teneriffa, Spanien Menorca, Spanien Mallorca, Spanien Rom, Italien Zante, Griechenland Mykonos, Griechenland

Auffallend: In Europa klagen Urlauber vor allem in den klassischen Urlaubsregionen über Krankheiten.