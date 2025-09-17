Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Rialto-Brücke in Venedig
© getty

Millionen Besucher

Hunderte Euro Strafe drohen: Tourismus-Gebühr in Venedig wird jetzt noch teurer

17.09.25, 15:21
Teilen

 Auch im kommenden Jahr will Venedig Eintrittsgeld von Tagestouristen erheben.  

Eigentlich stellt man sich Venedig so vor:

An 54 Tagen zahlen Tagestouristen 2025 in Venedig Eintritt.

An 54 Tagen zahlen Tagestouristen 2025 in Venedig Eintritt.

© Gettyimages

Was meist dann die bittere Realität ist, zeigt sich auf anderen Fotos:

venedig
© Getty

Rialto-Brücke in Venedig
© getty

venedig
© Getty

Wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte, soll das Eintrittsgeld im nächsten Jahr an 60 Tagen, zwischen dem 3. April und dem 26. Juli, gezahlt werden. In diesem Jahr war es an 54 Tagen zu zahlen, im Jahr 2024 nur an 29 Tagen.

Die Gemeinde wird erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, wie hoch das Eintrittsgeld sein wird. Wer 2025 früh buchte, zahlte fünf Euro. Kurzentschlossene mussten zehn Euro entrichten. Ausgenommen waren unter anderem Einheimische, Kinder und Übernachtungsgäste, die ohnehin die Kurtaxe zahlen.

Bei Kontrollen drohen bis zu 300 Euro Strafe

Mit der Entrichtung der Gebühr laden sich Touristen über das Internet einen QR-Code aufs Handy. Andernfalls drohen bei Kontrollen in der Lagunenstadt bis zu 300 Euro Strafe. Die Regelung galt in diesem Jahr zunächst durchgehend von Ostern bis zum ersten Mai-Wochenende, danach bis Ende Juli an Wochenenden von Freitag bis Sonntag, zwischen 8.30 und 16.00 Uhr. Ob die Maßnahme tatsächlich Besucher abschreckte, bleibt umstritten.

Befürworter sehen die Maßnahme als symbolisches Zeichen: Venedig sei fragil und müsse geschützt werden. Kritiker bemängeln die zahlreichen Ausnahmen und das Fehlen einer verbindlichen Besucherobergrenze. In der Altstadt leben heute weniger als 50.000 Menschen, während Millionen von Touristinnen und Touristen die Stadt jährlich besuchen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden