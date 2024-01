Imam vor Moschee erschossen

Schusswaffenangriff vor einer Moschee im US-Bundesstaat New Jersey: Ein beliebter muslimischer Geistlicher starb dabei.

Die Trauer ist groß. Als Gläubige aus der Nachbarschaft von der Tat erfuhren, versammelten sie sich vor der Moschee. Sie sind geschockt.

Imam Hassan Sharif saß um 6 Uhr Früh in seinem Auto, als er angeschossen wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden auf den Imam am Mittwochmorgen in der Stadt Newark nahe New York mehrere Schüsse abgefeuert, nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus sei er seinen Verletzungen erlegen.

Erschossen: Imam Hassan Sharif. © Getty ×

Der Generalstaatsanwalt von New Jersey, Matt Platkin, erklärte, das Motiv der Tat sei noch unklar. Aus den bisher gesammelten Beweisen ergäben sich jedoch keine Hinweise auf rassistische Motive oder "inländischen Terrorismus".

Seit dem barbarischen Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel mit mehr als 1.200 Toten am 7. Oktober 2023 haben in den USA sowohl die anti-muslimischen als auch die antisemitischen Vorfälle zugenommen.